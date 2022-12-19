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"Законные права задержанного журналиста соблюдены" - пресс-секретарь Токаева 19 Декабря, 14:23
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19 Декабря, 14:23
561

"Законные права задержанного журналиста соблюдены" - пресс-секретарь Токаева

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай ответил на обращение медиасообщества страны по поводу задержания журналиста Михаила Козачкова, передает BaigeNews.kz
"На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Желдибай в Facebook. 
Ранее журналисты и общественники Казахстана начали сбор подписей под обращением к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить Михаила Козачкова.

Напомним, известного казахстанского журналиста, корреспондента газеты "Время" и автора популярного Телеграм-канал "Kozachkov offside" задержали накануне сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. 
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BaigeNews.kz
19 Декабря, 14:23
561
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