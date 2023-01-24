Законность вырубки конопли в Чуйской долине проверит Минэкологии РК

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Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова во вторник, 24 января, в кулуарах правительства сообщила журналистам, что ведомство намерено проверить законность вырубки и вытравливания конопли в Чуйской долине, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, чтобы оценить вред, нанесённый экосистеме местности, необходимо провести комплексную оценку.

"Касательно антропогенного воздействия, нужно смотреть в чьей компетенции, если в Минэкологии, то проверим. Но бывают отдельные случаи, например, незаконное воздействие, добыча, деятельность, в этом случае могут быть другие компетентные органы", — уточнила министр.

Она также рассказала, как должна развиваться экосистема Чуйской долины в Жамбылской области.