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primeminister.kz Сегодня, 09:09
171
Фото: primeminister.kz

Законность выдачи лицензий на георазведку проверят в Казахстане

Об этом говорили на заседании Комиссии по демонополизации экономики в РК.

Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Участники обсуждения рассмотрели вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа.

Фото: primeminister.kz

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына".

 

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#Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:09
171
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