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Законность приватизации вузов проверят в Казахстане
Премьер-министр нашей страны Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Участники обсудили вопрос возврата в государственную собственность некоторых активов в сфере высшего образования, ранее переданных в частную собственность.
Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам провести проверку соответствующих документов и договоров и дать правовую оценку законности их заключения. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости обеспечить полную стабильность учебного процесса в данных заведениях, так как инициированная проверка не касается студентов или сотрудников вузов.
На заседании также рассмотрена деятельность частной энергетической компании, обеспечивающей электричеством порядка 30 населенных пунктов Карагандинской области.
Было отмечено, что зафиксирован высокий износ принадлежащих предприятию электросетей. При этом ремонтные работы не проводятся и имеется недостаток аварийных бригад. В целом нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, не устраняются. На этом фоне местные жители жалуются на частые необоснованные отключения электрической энергии, нехватку мощности, полное отсутствие обратной связи и т.д.
Алихан Смаилов поручил передать собранные по предприятию материалы в Генпрокуратуру для анализа и дачи правовой оценки сложившейся ситуации.
В ходе заседания также рассмотрен вопрос реализации ряда антимонопольных мер в сфере железнодорожного транспорта.
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