Законность приватизации объектов госимущества проверит акимат Шымкента

В акимате Шымкента создана рабочая группа по проверке законности порядка передачи приватизированных и переданных в доверенность государственных активов, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее распоряжение издал глава Шымкента Габит Сыздыкбеков, сообщает пресс-служба акимата.

В состав рабочей группы вошли заместители акима города, руководство городских правоохранительных органов, члены общественного совета и представители других структур, ответственных за законность.

"Рабочая группа будет определять законность порядка предоставления земельных участков, зданий, парков или других объектов в городе, ранее принадлежавших государству, а затем переданных в частную собственность или доверительное управление. Также данная рабочая группа будет строго следить за тем, чтобы в дальнейшем имущество, находящееся в государственной собственности, не передавалось в частную собственность незаконно", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что аким города будет лично контролировать деятельность рабочей группы.

"Необходимо отметить, что у владельцев имущества и земельных участков, которые были приобретены в соответствии с законом, нет оснований для беспокойства - рабочая группа будет вести работу только в отношении лиц, незаконно владеющих государственным имуществом", - заявили в акимате.