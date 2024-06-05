Законно ли в Казахстане взимать с клиентов 10% за обслуживание в заведениях общепита?

В последнее время казахстанские блогеры начали активно поднимать тему законности оплаты процентов за обслуживание клиентов в ресторанах. Тему поддержали некоторые юристы и адвокаты. Предприниматели считают, что эта дилемма искусственно муссируется, а закон на их стороне. Будучи уверенными в этом, они даже подали в суд на одного гостя, чтобы поставить точку в этих баталиях. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался законно ли взимать с клиентов проценты за обслуживание в кафе и ресторанах.

В чеках большинства заведений к стоимости заказа добавляют процент за обслуживание, размер которого заведение устанавливает на своё усмотрение – 7, 10, 12 или 15%. Блогеры активно рекомендуют своим подписчикам отказываться от уплаты этого процента. Это, по их словам, является незаконным. Ведь само обслуживание в любом заведении общепита подразумевается и не может быть навязано как дополнительная услуга, а сумма за обслуживание включается в стоимость блюда.

Между тем в Республиканском объединении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация розничной торговли и общественного питания" рассказали, что в последнее время участились случаи возмущения и даже скандалов по поводу этих процентов за обслуживание. А репутации рестораторов угрожает опасность. Именно поэтому Ассоциация намеревается решить это в судебном порядке. Юрист Марина Лаптева рассказала о ходе судебного процесса.

"С этой ситуацией столкнулся член нашей Ассоциации. Произошла ситуация, когда гостья сказала, я увидела в соцсетях, что взимание процентов незаконно, я платить не буду. При этом оповещение о взимании 10% было размещено в меню и на входе. Более того, об этом говорил официант. Соответственно они заключили публичный договор, оплатить должны. Тем не менее, гостья отказывалась платить. Была вызвана полиция, написано заявление. В гражданско-правовом порядке мы этот вопрос сейчас решаем в суде. Я представляю нашего члена Ассоциации. Почему мы подали в суд? Сумма иска небольшая. Вопрос не в деньгах, вопрос в том, что такими действиями блогеры желают просто хайпа, а для нас это вопрос репутации. Это очень неприятные моменты. Мы уважаем своих гостей, делаем всё для их комфорта. Конкуренция очень большая. Ссориться нам с гостями совершенно не хочется. Большинство рестораторов работают с душой. Это больше, чем просто заработать деньги. Тут идет вопрос уничтожения репутации рестораторов. Включить 10% в стоимость блюда не так сложно. В суд мы пошли только для того, чтобы решить этот вопрос, поставить точку. Гостья, на которую мы подали в суд, уже понимает, что юридически она не права. Мы объяснили ей, почему мы подали в суд. Мы не хотим с ней портить отношения, готовы даже скидочную карту предоставить, просто это уже вопрос принципа. Приходят по несколько человек в день, показывают видео этих блогеров и устраивают скандалы. Это существенно портит здоровую рабочую остановку. В общепите не должно быть напряженности. Это место, куда гость приходит отдыхать, и персонал работает для его отдыха. Думаю, в ближайшее время завершится этот судебный процесс и будет судебный акт, который скажет, что ресторатор прав. Оставлять эти 10% в качестве сервисной надбавки либо включать в блюдо — это уже решит каждый сам", - считает Марина Лаптева.

Закон – на стороне потребителя

Заместитель председателя ОЮЛ "Республиканская ассоциация потребителей Казахстана", эксперт по защите прав потребителей Турсун Джагпарова также считает, что заведения не могут брать дополнительную плату за обслуживание.

"Существует ГОСТ ещё с советского периода. Это как Конституция, как сборник рецептур. Один раз его создали, и он не меняется. Рестораны и кафе относятся к общепиту, который делится на категории. Высшая категория – это рестораны. Здесь предусмотрено, что априори, когда человек заходит в ресторан, может получить заказ только через официанта. В столовой сами себе набираете еду. ГОСТом уже определено, что в ресторане будет вкусно, комфортно и дорого, а в столовой будет дешевле и не так комфортно", - сказала Турсун Джагпарова.

Эксперт отмечает, что проценты, которые ресторан берет на обслуживание, не доходят до официантов, а являются незаконным обогащением.

"Изначально когда субъект бизнес открывает своё заведение в сфере общепита, у него в бизнес-план и калькуляцию уже входит обслуживание. К примеру, возьмём одно и то же блюдо в ресторане и столовой. Стейк в столовой будет стоить на порядок дешевле, чем в ресторане. Почему в ресторане дороже? Потому что туда помимо стоимости этого блюда, работы повара, затрат на дорогую посуду и интерьер, включили и работу официанта. В стоимость блюда уже включено обслуживание согласно того же ГОСТа", - сказала Джагпарова.

При этом правозащитник обратила внимание на тот факт, что не каждый ресторан берёт плату за обслуживание. Если бы это было законодательно, то каждый ресторан бы удерживал эти 10%, отметила эксперт.

Эксперт по защите прав потребителей сама принципиально не платит эти проценты через кассу, а отдаёт чаевые официанту.

"Я говорю, что готова оплатить эти 10%, только сначала покажите мне ссылку на конкретный нормативно-правовой акт, что субъект бизнеса имеет право брать проценты за обслуживание. Но у них нет ссылки. В казахстанском законодательстве нет такого определения, которое давало бы законное право субъектам бизнеса получать дополнительные проценты. Ещё одним их нарушением является то, что согласно законодательству ни один субъект бизнеса не имеет права указывать оплату в процентах или в любой национальной валюте. Только в тенге", - сказала Джагпарова.

Турсун Джагпарова также высказала свою точку зрения касательно решения суда по этому делу. Она убеждена, что суд будет на стороне потребителя.

"Суд не имеет права выносить решение, что потребитель обязан платить. Во-первых, у него конституционно закреплено право отстаивать свои интересы. Во-вторых, в статье восьмой Закона о защите прав потребителей чётко написано, что является нарушением прав потребителей – навязывание. В целом в законодательстве 9 позиций защищают интересы потребителя, который не хочет оплачивать проценты за обслуживание. Потребитель не должен платить сверх установленной нормы. Грамотные потребители без скандалов, без эмоций объясняют, на каких основаниях отказываются платить эти проценты. Если администратор вызывает охрану и начинает задерживать клиента, то охранника даже могут привлечь к ответственности. Потому что у частных охранников нет полномочий удерживать человека", - сказала она.

С другой стороны, по словам Джагпаровой, в этой борьбе точку может поставить только судебный прецедент.

"Нужен один судебный прецедент. Я за то, чтобы был судебный прецедент. Один раз в Казахстане в любом суде любой судья вынесет постановление касательно процентов. Уже можно будет им руководствоваться", - отметила эксперт.

Бизнесу итак тяжело

Казахстанские рестораторы категорически не согласны с тем, что надбавка за обслуживание – это прихоть. Руководитель неформальной ассоциации рестораторов Восточно-Казахстанской области Рустам Адамов заявил, что потребители ошибаются, когда думают, что эти проценты идут только на зарплату официантов.

"Это не просто обслуживание официанта за то, что он принёс еду. Это и работа кухрабочих, уборщиц, сантехников, электриков, водителей-экспедиторов. Это салфетки на столе, тряпки, мыломойка, форма официантов, распечатка меню, украшения к праздникам, замена мебели. Это целый комплекс затрат. В эти проценты входит всё, что связано с обслуживанием клиентов и затратами. Владелец магазина платит зарплату одному продавцу. В ресторане же заняты как минимум 12 человек. На их зарплату уходит половина всей выручки ресторана", - сказал предприниматель.

Рустам Адамов подчеркнул, что в этой истории есть важная оговорка: клиентов заранее предупреждают о надбавке: информация о процентах есть в меню, на входных дверях, у кассы. Это называется публичная оферта.

"Мы заключаем с клиентом открытый договор. Он видит в меню, официант его предупреждает, что 10% за обслуживание. Если человек не хочет платить эти 10%, он может не обслуживаться в этом заведении. Это его право. Но будет незаконно, если он пришел, покушал и говорит, что за обслуживание не буду платить, не имеете право, я слушал блогера. Блогеры у нас не всегда обладают юридическим образованием. Есть юристы-популисты, которые для того, чтобы пропиариться, говорят, не платите 10%", - отметил Адамов.

По словам ресторатора, однозначно эти проценты за обслуживание нужны и важны для развития предпринимательства. Он отметил, что сегодня вести ресторанный бизнес стало сложнее. Каждые 3-4 дня в Казахстане закрывается по одному заведению общественного питания. Об этом можно судить по объявлениям в одном из мессенджеров по продаже ресторанного оборудования. Весьма придирчиво проверяют рестораны СЭС. По словам Адамова, берут даже анализ питьевой воды. Помимо этого, с начала года выросли дополнительные затраты на производственный контроль.

"На 35-40% подорожало отопление. Выросли и другие тарифы. Прессинг большой со стороны проверяющих организаций. Отменили мораторий на проверки бизнеса. Штрафы накладывают многомиллионные. К примеру, за товарное соседство предусмотрен штраф в 849 тысяч тенге. Для крупных сетей в миллионах измеряется. Блогеры сейчас на этом пиарятся: специально фотографируют и отправляют в СЭС. СЭС обязана по этим обращениям провести проверку. И государство, и озлобленная часть населения против бизнеса. Ресторанный бизнес становится невыгодным. Такое ощущение, что государство ведет линию на уничтожение бизнеса, несмотря на то, что мы самые главные работодатели городов и маленьких центров", - посетовал Адамов.

Дело в хайпе

Руководитель Ассоциации "Клуб рестораторов Казахстана" Гульнара Катибаева придерживается такого же мнения.

"Ресторатор в меню указывает о проценте за обслуживание. Гость, приходя в заведение, читает в меню о проценте. Что значат эти проценты? Это не только работа официантов. Это скрытый от глаз гостя персонал, техперсонал: дворник, хаус-мастер, электрик, сантехник, посудомойщица, уборщица. Именно эти люди делают времяпровождение гостя комфортным. Без этого персонала заведение не может работать. Ресторатор устанавливает цены согласно своим затратам: это и аренда, и заработный фонд, и благоустройство территории", - подчеркнула Гульнара Катибаева.

Глава Ассоциации отметила, что после такого недовольства гостей рестораторы будут вынуждены "зашить" проценты в меню. Тогда официанты будут работать на оклад. Что в свою очередь вызовет отток рабочих мест.

На вопрос, почему тему процентов за обслуживание начали активно обсуждать в среде блогеров, Гульнара Катибаева отметила, что здесь дело в искусственном ажиотаже.

"Тема, можно сказать, хайповая. Вы заметили, сколько обычно комментариев под такими постами? Эти блогеры таким образом наращивают себе подписчиков", - сказала она.

Предупреждён, значит плати

Именно такого принципа придерживаются в Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК. Там считают, что взимание процента за обслуживание является незаконным только в том случае, если потребитель не был заранее уведомлен об этом.

"При посещении ресторана потребитель в соответствии со статьёй 387 Гражданского кодекса РК заключает публичный договор, получая определенные услуги в обмен на их оплату. Соответственно, администрация заведения обязана уведомить о проценте за обслуживание посредством информации на входе, указаний условий в меню, предупреждения от официантов, точно так же, как уведомляет о стоимости блюд. Указывая информацию, ресторан предоставляет потребителю право отказаться от таких условий и от посещения заведения в целом. Таким образом, потребитель имеет право не оплачивать процент за обслуживание в том случае, если не был заранее уведомлен. В свою очередь заведения должны предоставлять полную информацию о стоимости своих услуг, чтобы потребители имели право согласиться на предлагаемые условия или отказаться", - ответила вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева.

В Министерстве торговли и интеграции в свою очередь отметили, что взаимоотношения субъектов общественного питания с посетителями регулируются гражданским законодательством.

Согласно ответу Минторговли, объекты общественного питания при посещении клиентов предоставляют меню с указанием ассортимента предлагаемой продукции и перечень предоставляемых услуг, в том числе стоимость за обслуживание, а потребитель в свою очередь соглашается или отказывается от услуги в зависимости от принятия или непринятия условий оферты заведения. Размер стоимости за обслуживание объектом общественного питания определяется самостоятельно.

В случае принятия условий объекта общественного питания, потребитель производит оплату данных услуг.

"В случае если субъект общественного питания не информировал посетителя об условиях дополнительной оплаты за обслуживание (в меню или в местах доступных для обозрения посетителей), то требование об оплате за обслуживание при предоставлении услуг потребителю является неправомерным", - заявили в Минторговли.

Таким образом, потребитель имеет право не оплачивать процент за обслуживание в том случае, если не был заранее уведомлен. В свою очередь заведения должны предоставлять полную информацию о стоимости своих услуг, чтобы потребители имели право согласиться на предлагаемые условия или отказаться. А чем завершатся эти баталии бизнеса и блогеров, решит суд.