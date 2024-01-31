Законопроект по вопросам трансфертного ценообразования одобрили мажилисмены

В Казахстане продолжают усиливать контроль над незаконным выводом капитала из страны. Такие меры содержатся в принятом во втором чтении депутатами Мажилиса законе по вопросам трансфертного ценообразования, передаёт BaigeNews.kz.

Целью разработки законопроекта являются совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере трансфертного ценообразования и усиление мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны.

Законопроект направлен на совершенствование требований к трехуровневой отчетности в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития по шагу 13 BEPS, возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах, расширение определения взаимосвязанных сторон, применение интерквартильного диапазона, совершенствование применения методов определения рыночной цены.

Предполагается, что реализация законопроекта положительно повлияет на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.