Закон об усилении сотрудничества в области здравоохранения стран ЕАЭС обсуждают в Сенате

Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года" обсудили на расширенном заседании депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в Сенате, поправки направлены на обеспечение потребностей системы здравоохранения государств-членов Евразийского экономического союза в медицинских изделиях. Кроме того, они исключат их возможный дефицит.

Сенаторы отметили, что благодаря изменениям в соглашении, сроки подачи заявлений на экспертизу или регистрацию медицинского изделия будут продлены до 31 декабря 2025 года.

По словам сенаторов, принятие закона будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области здравоохранения и повышению эффективности общего рынка медицинских изделий между странами-членами ЕАЭС.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании палаты.