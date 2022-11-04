Закон об амнистиях: кого из участников январских событий коснется помилование?

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Опубликован Закон об амнистии для казахстанцев, совершивших на территории Казахстана с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно закону, амнистия коснётся осужденных, отбыващих наказание по следующим статьям Уголовного Кодекса:

статья 102 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны);

статья 103 (Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление);

статья 104 (Причинение смерти по неосторожности);

первая и вторая части статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);

статья 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);

статья 112 (Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны);

статья 113 (Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление);

статья 114 (Неосторожное причинение вреда здоровью);

статьей 115 (Угроза);

статья 119 (Оставление в опасности);

статья 131 (Оскорбление);

статья 132 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений);

статья 149 (Нарушение неприкосновенности жилища);

статья 155 (Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем);

статья 157 (Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке);

статья 187 (Мелкое хищение);

статья 188 (Кража);

статья 191 (Грабеж);

статья 196 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем);

статья 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения);

статья 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статья 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статья 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций);

статья 252 (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);

статья 269-1 (Незаконное проникновение на охраняемый объект);

первая часть статьи 272 (Массовые беспорядки), если это деяние совершено несовершеннолетним;

вторая и третья часть статьи 272 (Массовые беспорядки);

статья 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма);

статья 274 (Распространение заведомо ложной информации);

статья 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статья 288 (Незаконное изготовление оружия);

статья 291 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статья 293 (Хулиганство);

статья 294 (Вандализм);

статья 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами);

статья 350 (Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения);

статья 371 (Халатность);

статья 378 (Оскорбление представителя власти);

статья 379 (Неповиновение представителю власти);

статья 380 (Применение насилия в отношении представителя власти);

статья 381 (Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований);

статья 384 (Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей);

статья 389 (Самоуправство);

статья 400 (Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний);

статья 401 (Руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации в военное время или условиях чрезвычайного положения);

статья 402 (Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной);

статья 414 (Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей);

статья 415 (Принуждение к даче показаний);

статья 432 (Укрывательство преступления);

статья 433 (Укрытие уголовного правонарушения);

статья 434 (Недонесение о преступлении);

статья 441 (Самовольное оставление части или места службы);

статья 453 (Халатное отношение к службе).

В Законе также отметили статьи Уголовного Кодекса, по которым амнистия не применяется. Это лица:

1) совершившие террористические преступления;

2) совершившие экстремистские преступления;

3) совершившие пытки;

4) совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5) совершившие государственную измену;

6) совершившие коррупционные преступления;

7) совершившие организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним;

8) наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Согласно Закону об амнистиях, находящиеся в производстве уголовные дела об уголовных проступках, преступлениях небольшой, средней тяжести в отношении лиц, подпадающих под амнистию, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, в части уголовных правонарушений, указанных в статье 1 настоящего Закона, с освобождением указанных лиц от уголовной ответственности.

Осужденные, подпадающие под амнистию, освобождаются от наказания (основного и дополнительного) или дальнейшего его отбывания за совершение уголовных проступков, преступлений небольшой, средней тяжести, указанных в статье 1 настоящего Закона.

Лицам, подпадающим под амнистию, назначенное судом основное наказание за совершение тяжких преступлений, указанных в статье 1 настоящего Закона, сокращается на три четверти, по особо тяжким преступлениям - наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

С лиц, подпадающих под амнистию, отбывших наказание за преступления небольшой, средней тяжести, указанные в статье 1 настоящего Закона, или освобожденных от его дальнейшего отбывания, снимается судимость.

Органы, ведущие уголовный процесс, а также учреждения и органы, исполняющие наказание, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимают меры к обеспечению исполнения настоящего Закона в течение шести месяцев со дня введения его в действие.

Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы принимают меры по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений, оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.