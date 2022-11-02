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Закон об амнистии подписал Токаев Сегодня, 17:09
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Закон об амнистии подписал Токаев

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об амнистии", передаёт BaigeNews.kz.

В Послании 1 сентря Касым-Жомарт Токаев говорил, что "принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий".

"Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения", - сказал Президент.

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#амнистия #январские события #закон
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:09
195
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