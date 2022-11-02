Закон об амнистии подписал Токаев

В Послании 1 сентря Касым-Жомарт Токаев говорил, что "принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий".

"Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения", - сказал Президент.