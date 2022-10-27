Закон об амнистии 1,5 тысячи участников январских событий направили на подпись президенту

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Сенат одобрил законопроект об амнистии для участников январских событий. Документ направили на подпись президенту страны, передаёт BaigeNews.kz.

Законопроект освобождает от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков с четвёртого по седьмое января 2022 года.

Под действия амнистии подпадают:

сотрудники правоохранительных органов и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан во время январских событий;

лиц, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести предлагается прекратить, осуждённых по ним – освободить от наказания, с отбывших – снять судимость.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, – сократить назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину.

Отмечается, что если осужденному на день введения в действие Закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии: лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По предварительным расчётам под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи человек.

"Январские события 2022 года не оставили равнодушными ни одного гражданина нашей страны. Это трагедия потрясла всех казахстанцев и стала важным уроком для всех нас. Как отметил Президент в своём Послании, "и участники протестов, и сотрудники силовых органов – это наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. И они заслуживают второго шанса", - сказал сенатор Владимир Волков.

Напомним, первого сентября в Послании народу Казахстана об амнистии объявил президент. Законопроект по амнистии для участников январских событий в Мажилисе одобрили 19 октября.

По информации заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, под амнистию подпадёт около 1,5 тысячи казахстанцев. Уголовные дела возбудили в отношении 1,6 тысячи человек. То есть большую часть из них либо освободят, либо им смягчат наказание. За тяжкие преступления срок сократят на три четвертых от назначенного судом, а за особо тяжкие – наполовину. Если же в день, когда закон вступит в силу, осужденному осталось отбывать меньше года, то весь этот срок сократят. С тех, кто уже отбыл наказание, могут снять судимость.