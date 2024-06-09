Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов обсудили в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре состоялся круглый стол по вопросу реализации Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие организовали Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента совместно с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры. В обсуждении также приняли участие представители других министерств и ведомств.

Открывая заседание, председатель Комитета Мажилиса Снежанна Имашева напомнила, что Закон был принят в реализацию поручения Главы государства. Его основной целью является обеспечение социальной справедливости и устойчивого экономического и социального развития страны.

Парламентарии заслушали доклады председателя Комитета по возврату активов (Н.Суиндикова) и председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов (Б.Ташенева).

Нурдаулет Суиндиков доложил о том, как применяются новые механизмы Закона, нарабатывается опыт возврата активов с использованием инструментов гражданской конфискации.

Депутаты проинформированы об имеющихся на сегодня результатах работы, достигнутых договоренностях с ключевыми международными организациями и приоритетными юрисдикциями.

Бахытбек Ташенев заслушан в части использования возвращенных активов.

Депутат Марат Башимов отметил актуальность темы, учитывая поручение Президента страны и общественный запрос.

Мажилисмены обратили внимание на значимые результаты, которых добились правоохранительные и уполномоченные государственные органы за короткий промежуток времени.

Депутаты обсудили вопросы дальнейшего совершенствования законодательства по возврату активов, чтобы усилить работу прокуроров в данном направлении.

Подведя итоги круглого стола, председательствующая Снежанна Имашева подчеркнула важность проводимой работы как для экономики страны, так и граждан Казахстана.

Депутаты выразили готовность рассмотреть поправки в законодательство, необходимые для совершенствования механизмов возврата, повышения эффективности деятельности государственных органов.