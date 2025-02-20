Депутаты Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности на расширенном заседании обсудили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", передаёт BaigeNews.kz.

Закон направлен на формирование боеготовых резервных сил, определение порядка прохождения службы в резерве и обеспечение социальной защиты резервистов. В нём устанавливаются требования к кандидатам, условия заключения контрактов и проведения сборов.

Также предусматриваются меры поддержки, включая гарантии сохранения рабочего места, медицинское обеспечение и выплаты компенсаций в случае получения увечья или гибели резервиста.

Документ также затрагивает перераспределение функций между государственными органами. В частности, вопросы субсидирования подачи воды и поддержки внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве передаются от Министерства сельского хозяйства в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации, что направлено на повышение эффективности управления водными ресурсами.

По итогам заседания депутатами было принято решение направить закон на рассмотрение Палаты.