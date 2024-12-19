Закон о внедрении института профессиональных приёмных семей одобрил сенат
Помимо этого дети из малообеспеченных семей, обучающиеся в частных школах, теперь будут получать деньги от государства на приобретение школьных принадлежностей.
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Сенат одобрил Закон по вопросам образования и защите прав ребёнка. В рамках него закрепляется статус создания института профессиональных приёмных семей и обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы для отцов, которые усыновляют своих детей, передаёт BaigeNews.kz.
"Вводится новая форма семейного устройства детей в виде приёмных профессиональных семей, определяется правовая основа их деятельности, права и обязанности субъектов правоотношений в данной сфере, а также механизмы взаимодействия приёмных профессиональных семей с уполномоченными органами в сфере опеки или попечительства и другие нормы. В Гражданский процессуальный кодекс вводится норма, согласно которой при усыновлении ребёнка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, должно прилагаться заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении данного ребёнка", - сказала сенатор Айнур Аргынбекова на пленарном заседании.
Помимо этого, теперь акиматы будут оказывать социальную помощь во всех школах всем детям из социально уязвимых слоёв населения.
"Ранее помощь предоставлялась только учащимся государственных школ, а теперь и дети, обучающиеся в частных школах, будут получать такой вид помощи. Это важный шаг к обеспечению равнозначных возможностей в образовании для всех детей, независимо от типа школы, которую они посещают", – отметил вице-министр просвещения РК Едил Оспан.
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