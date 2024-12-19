Сенат одобрил Закон по вопросам образования и защите прав ребёнка. В рамках него закрепляется статус создания института профессиональных приёмных семей и обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы для отцов, которые усыновляют своих детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Вводится новая форма семейного устройства детей в виде приёмных профессиональных семей, определяется правовая основа их деятельности, права и обязанности субъектов правоотношений в данной сфере, а также механизмы взаимодействия приёмных профессиональных семей с уполномоченными органами в сфере опеки или попечительства и другие нормы. В Гражданский процессуальный кодекс вводится норма, согласно которой при усыновлении ребёнка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, должно прилагаться заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении данного ребёнка", - сказала сенатор Айнур Аргынбекова на пленарном заседании.

Помимо этого, теперь акиматы будут оказывать социальную помощь во всех школах всем детям из социально уязвимых слоёв населения.