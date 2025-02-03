Депутаты Мажилиса, члены фракции партии "AMANAT" рассмотрели поправки о передаче части государственных функций в сфере автомобильных пассажирских перевозок в саморегулирование, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается в Мажилисе.

Презентуя законопроект, министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул, что он позволит навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Через механизмы саморегуляции самими участниками рынка будут решаться многие имеющиеся проблемы – тарифообразование, соблюдение трудового дня, техосмотр, безопасность пассажирских перевозок и другие. Предлагаемые новеллы позволят улучшить прозрачность ценообразования агрегаторов такси, а также обеспечат справедливую конкуренцию и равные условия для участников рынка.

В ходе дискуссии ряд депутатов выразил свои опасения, что в представленном проекте закона саморегулируемые организации не имеют достаточных ресурсов и полномочий для обеспечения безопасности дорожного движения. Более того, передача ключевых функций ограниченному числу частных объединений может привести к монополизации рынка, ценовому сговору и усилению финансовой нагрузки на более чем 500 тысяч таксистов, для которых эта сфера является основным источником дохода.

Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов поведя итоги дискуссии, отметил, что сегодня в сфере пассажирских перевозок скопилось много проблем, которые требуют нового подхода к регулированию. Меры, предлагаемые министерством, в целом понятны и заслуживают внимания, но они не должны приводить к ослаблению транспортного контроля со стороны государства. Он подчеркнул необходимость прямого закрепления в законе конкретных обязательств по обеспечению безопасности на дорогах, в том числе страхованию жизни пассажиров.

"Президент в своем Послании поручил обеспечить безопасность дорожного движения. Министерство подготовило аргументированное и комплексное видение, которое дает решения по многим проблемам в этом вопросе. Вместе с тем, стремясь к саморегулированию в сфере перевозок, мы не должны негативно влиять на ежедневный заработок таксистов. Все нововведения должны предлагаться Министерством с учетом мнения граждан, работающих в сфере такси. Надо найти оптимальный баланс по всем спорным вопросам. Мы должны исключить социальное напряжение в сфере пассажирских перевозок, которая ежедневно прямо касается миллионов людей", – сказал он.

Председатель Мажилиса предложил Министерству с учетом имеющихся к законопроекту вопросов, провести пилотное тестирование работы СРО и с учетом полученных результатов выработать новые предметные подходы по этому вопросу.

Кроме того, в ходе дискуссии депутаты, обращаясь к вице-министру внутренних дел Игорю Лепехи, подчеркнули важность оперативного реагирования на резонансную информацию, вводящую граждан в заблуждение. В частности, речь идет о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут.

"Про прогрев нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Это проблема из пальца высосана", – заверил вице-министр.

В заседании фракции также приняли участие руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, правления НПП РК "Атамекен" и другие.