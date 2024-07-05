Закон "О противодействии торговле людьми" подписал Токаев

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О противодействии торговле людьми", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на реализацию поручения Президента Республики Казахстан, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

Текст Закона публикуется в печати.