Закон "О противодействии торговле людьми" подписал Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О противодействии торговле людьми", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон направлен на реализацию поручения Президента Республики Казахстан, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.
Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.
Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- "Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации