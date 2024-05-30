Закон о производстве органической продукции одобрили депутаты

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили закон, регулирующий производство и оборот органической продукции. Документ направлен на подпись Главе государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представил Закон "О производстве и обороте органической продукции" депутат Сената Парламента РК Арман Утегулов. По его словам, документ разработан в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка органической продукции, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

"Законом предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту органической продукции, а также введена система учета и надзора за органической продукцией. Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства", - добавил он.

Предусматривается также сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и прекращения действия сертификата соответствия.

При этом отмечается, что на основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Отмечается, что это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя.

"Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка осуществляется только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово "органический" и его производные. В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, Закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции. В целом Закон окажет положительное влияние на обеспечение продовольственной безопасности в стране, потребления качественной и экологически чистой продукции", - резюмировал сенатор.

Сопутствующими поправками по вопросам производства и оборота органической продукции вносятся поправки в Предпринимательский кодекс, Экологический кодекс и Закон "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий". Так, в Предпринимательский кодекс вносятся дополнения, касающиеся осуществления контроля в сфере оборота органической продукции. А в Экологический кодекс - изменения в части отмены правил по экологической маркировке сельскохозяйственной продукции.

В КоАПе при этом исключается ответственность за нарушение законодательства в области производства органической продукции в связи с исключением соответствующих функций контроля у местных исполнительных органов.