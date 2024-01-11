Закон о продвижении экспорта несырьевых товаров одобрили сенаторы

На заседании Сената депутаты рассмотрели во втором чтении и одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Документ предполагает внесение поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также в 8 законов РК.

В частности, действие государственной гарантии по поддержке экспорта предлагается распространить как для возмещения страховых выплат, так и гарантированных, осуществляемыми экспортно-кредитным агентством.

"В Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что Казахстану необходимо в предстоящий период избавиться от сырьевой зависимости. Этот вопрос имеет стратегическое значение для развития экономики нашей страны. Одобренный сегодня закон нацелен на создание нового института по поддержке экспорта отечественных несырьевых товаров. В связи с этим экспортно-кредитному Агентству предоставлен особый правовой статус, предусмотрены все юридические и другие полномочия. Уверен, принятый закон повысит эффективность государственной поддержки национальных экспортеров", – сказал Маулен Ашимбаев.

Депутаты также рассмотрели и одобрили Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", направленный на дальнейшее развитие евразийской интеграции путем устранения пробелов в правовом регулировании.

В частности, Протоколом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов государственного контроля на таможенной границе ЕАЭС, применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер, технического регулирования, конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий, трудовой миграции, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, транспорта и налогообложения.