Закон о признании однополых браков одобрили в Таиланде

В сенате Таиланда проголосовали за одобрение исторического законопроекта об однополых браках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Thepattayanews.ru.

Законопроект принят 130 голосами за, 4 против и 18 воздержавшимися. После этого он будет передан во дворец для получения королевского одобрения.

Новое законодательство, которое вносит поправки в Гражданский и Торговый кодексы, позволит однополым парам регистрировать свои браки и иметь те же юридические права и защиту, что и пары противоположного пола, такие как наследование, согласие на медицинское обслуживание и усыновление детей.

Закон вступит в силу через 120 дней после его публикации в королевской газете. После этого Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые союзы.