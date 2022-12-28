Закон о первом президенте ставят на утрату - мажилис принял в работу документ

Фото: bugin.kz

Депутаты мажилиса приняли в работу документ, который поставит на утрату Конституционный закон о первом президенте РК - Елбасы, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный проект закона разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума. В частности, законом от 8 июня текущего года в сооответствии с поправками в конституцию ислючён пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президентта РК определяются Конституцией и Конституционным законом. В этой связи проектом закона предусматривается утрата силы Конституционного закона. Предлагаем принять проект закона в работу. Прошу поддержать", - зачитал доклад мажилисмен Арман Кожахметов.

О том, что закон о первом президенте планируют поставить на утрату, говорилось уже не раз. Однако информации, когда конкретно это произойдёт, никто не давал. Даже повестку заседания, на котором сообщили о принятии в работу законопроекта, объявили в последний момент.

Ранее из Конституции Казахстана в процессе референдума изъяты все упоминания о заслугах Елбасы.