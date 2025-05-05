В Казахстане создадут закон о нефтегазохимической отрасли, передает BaigeNews.kz. Соответствующее поручение на заседании правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.

"На совещании с представителями нефтегазового бизнеса поднимался вопрос разработки самостоятельного Закона о нефтегазохимической отрасли. Поддерживаю данную инициативу. Поручаю министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября текущего года внести в Аппарат Правительства проект соответствующего Закона", - сказал Олжас Бектенов.