Закон о нефтегазохимической отрасли создадут в Казахстане
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
112Фото: pixabay.com
В Казахстане создадут закон о нефтегазохимической отрасли, передает BaigeNews.kz. Соответствующее поручение на заседании правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.
"На совещании с представителями нефтегазового бизнеса поднимался вопрос разработки самостоятельного Закона о нефтегазохимической отрасли. Поддерживаю данную инициативу. Поручаю министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября текущего года внести в Аппарат Правительства проект соответствующего Закона", - сказал Олжас Бектенов.
Ранее Бектенов поручил завершить инвентаризацию предприятий без экологических фильтров.
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