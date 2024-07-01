  • 1 Июля, 21:14
  • BAIGENEWS

Закон "О науке и технологической политике" подписал Токаев

Сегодня, 21:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
58
Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Также подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".  

Текст Закона публикуется в печати.

 

Самое читаемое

Наверх