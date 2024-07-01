Закон "О науке и технологической политике" подписал Токаев

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Также подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".

Текст Закона публикуется в печати.