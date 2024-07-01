Закон "О науке и технологической политике" подписал Токаев
Сегодня, 21:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
58Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Также подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки
- Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению Токаева