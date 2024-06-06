Закон "О масс-медиа" не сможет наказать за некачественный ответ на запрос СМИ

За несоблюдение сроков ответа на запрос СМИ в законе "О масс-медиа" предусмотрена дисциплинарная ответственность. А вот качество ответа законом не регулируется. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно нормам нового закона "О масс-медиа", ответ на запрос представляется СМИ в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса.

При этом если ответственный орган не уложится в указанный срок, он будет привлечён к дисциплинарной ответственности. В частности будут применяться такие виды наказания, как предупреждение, выговор и строгий выговор.

При этом качество ответов никак не регулируется новым законом.

"Качество – это субъективное понятие. Кто оценит? Если это действительно "отписка", то есть мы, уполномоченный орган. Вы всегда можете написать жалобы. Мы будем каждую вашу просьбу рассматривать. Если это действительно отписка, мы будем побуждать наших коллег, чтобы они ответили максимально ёмко, чётко и исчерпывающе", - сказал вице-министр в кулуарах Сената.

Депутат Сената Парламента РК Бибигуль Жексенбай в свою очередь отметила, что с "отписками" госорганов сталкиваются даже слуги народа.