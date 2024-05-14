Закон о бытовом насилии: Как изменения повлияют на общество

В Казахстане принят закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие. Как изменения могут повлиять на казахстанское общество и помогут ли они снизить уровень агрессии, об этом корреспондент BaigeNews.kz поговорила с директором ОО "Женский луч", членом общественного совета Министерства культуры и информации РК Оксаной Волковой-Михальской.

Общественное объединение "Женский луч" основано в 2001 году. Эксперты работают с жертвами бытового насилия, агрессорами, а также прорабатывают вопросы профилактики половой неприкосновенности и нулевой терпимости к любыми видам насилия. В 2018 году объединение открыло кризисный центр.

"Принятый закон очень важен. Отмечу несколько моментов. Например, административные наказания переросли в уголовные. Также теперь в трудовом кодексе появится норма, согласно которой женщина, признанная жертвой бытового насилия, сможет брать отпуск без сохранения заработной платы на 30 дней. Изменение было вызвано тем, что агрессоры часто преследуют женщин на работе, и им приходится увольняться. Также отмечу норму, согласно которой агрессоры будут проходить психокоррекционную работу для того, чтобы совладать с агрессией. Радует, что за травлю и буллинг теперь будет предупреждение или штраф от 10 до 30 МРП. Может быть, так мы сможем снизить агрессию в обществе. Отмечу и нормы, которые касаются безопасности детей. За принудительную высадку из-за автобуса или иного транспорта несовершеннолетнего ребенка до 16 лет без сопровождения взрослых будет штраф. Также в каждом районе будут отрываться семейные центры. Это очень важно", - сказала эксперт.

Оксана Волкова-Михальская отметила, что в рамках ответственности за насилие будут использоваться общественные работы.

"Поправки восстановили уголовную ответственность за причинение лёгкого вреда здоровью (наказание в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток), а также за нанесение побоев (наказание в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечения к общественным работам до 80 часов, либо ареста до 25 суток)".

По ее словам, пока от женщин, с которыми они проводят работу в общественном объединении "Женский луч", не поступали вопросы о поправках в закон.

"Пока от женщин не поступает определенных запросов. Мы работаем с полицией, семейным центрами. Все моменты в законе описаны. Только практика покажет, как это будет работать. Возможно, дальше будут возникать вопросы", - говорит эксперт.

Оксана Волкова-Михальская подчеркнула, что поправки в закон обсуждались давно.