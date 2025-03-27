У спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева возник вопрос о том, как отразится определение приоритетных видов спорта на финансировании параспорта и не станут ли законодательные новеллы ограничением возможностей параспортсменов, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер Сената сообщил, что к нему поступают обращения через социальные сети, в которых параспортсмены выражают свою обеспокоенность. Он подчеркнул, что вопрос финансирования параспорта является очень чувствительным и важно тщательно продумать каждое принятое решение в этом направлении.

Прежде всего, как отметил Маулен Ашимбаев, закон, касающийся вопросов физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации, не должен ограничивать возможности параспортменов, и призвал сенаторов держать вопрос на контроле.

"Главное, чтобы виды спорта, которые не входят в паралимпийские, не остались без внимания в Казахстане. Это тоже наши граждане, которые занимаются, в том числе танцами на колясках. Это достаточно распространенный вид параспорта. Поэтому соответствующий Комитет Сената будет держать этот вопрос на контроле, чтобы не получилось так, что этим Законом мы ограничили, прекратили финансирование других видов параспорта. Это очень чувствительный вопрос. Я понимаю Вашу логику (Министерства туризма и спорта – прим. ред), всегда должны быть приоритеты, нужно четко делать фокус с точки зрения внимания, финансирования, но именно по параспорту нужно аккуратно подходить, есть вопросы. Дальше, давайте, будем в правоприменении смотреть и, при необходимости, будем совершенствовать наше законодательство. Какие-то вопросы, возможно, будете регулировать подзаконными актами", – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к вице-министру туризма и спорта Серику Жарасбаеву.

Напомним, в Казахстане вводится запрет на содержание легионеров за счет государственного бюджета.



Сенат принял поправки в закон о физической культуре и спорте. Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта.