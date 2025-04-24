"Закон и порядок" в действии: в Улытау прошла правовая встреча
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В целях укрепления стабильности и общественной безопасности в Улытауском районе состоялось профилактическое мероприятие "Закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz.
Акция прошла 24 апреля при участии сотрудников районного отдела полиции.
Организаторы мероприятия отметили, что главной задачей инициативы является повышение правовой грамотности населения, формирование уважительного отношения к закону, развитие чувства ответственности и понимания гражданского долга.
"Закон и порядок — основа спокойствия и единства общества. Подобные мероприятия способствуют формированию правовой культуры среди граждан и играют важную роль в воспитании молодёжи как законопослушных и ответственных членов общества", — подчеркнули в отделе внутренней политики Улитауского района.
В рамках мероприятия сотрудники полиции провели разъяснительные беседы и встречи с жителями, напомнив о важности соблюдения норм действующего законодательства.
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