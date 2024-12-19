В Сарыаркинском районе столицы прошел финал конкурса спектаклей "Закон и дети: будущее без ошибок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В нем приняли участие 27 школ района. Пять лучших команд, вышедших в финал, представили свои уникальные выступления, посвященные темам права, справедливости и безошибочного будущего. Таким образом, они призвали своих сверстников соблюдать законность, быть честными гражданами.

"Цель конкурса – повышение правовой грамотности детей, раскрытие и развитие творческого потенциала, формирование чувства уважения к закону. Эти выступления помогут учащимся понять важность соблюдения законности и верховенства закона", - сказал заместитель прокурора Сарыаркинского района Дарын Дуйсенгалиев.

Продолжительность выступлений, прошедших в финал, составила 10-15 минут. Каждая постановка отличалась насыщенным сюжетом и эмоциональной глубиной.

"С этого момента мы формируемся как личности. Сегодня каждый ребенок должен знать ответы на такие вопросы, как: "Где?", "Что я делаю?". В той сцене, которую мы поставили на конкурсе, мы затронули актуальные проблемы в обществе", - сказала участница Жанерке Куандыкова.

I место заняла гимназия №58 имени Жансугурова. Эта команда покорила зрителя глубоким и искусно поставленным сценическим искусством. II место присуждено лицею №67 имени Есенберлина, III место-гимназии №2 имени Каирбекова.

Кроме того, за "Глубокое раскрытие уголовных вопросов среди подростков" были награждены учащиеся гимназии №6, "Лучший сценарий" - лицей №61 им.Сатпаева.

"Спектакль дает большое воспитание нашим будущим поколениям. Постановки были значимыми и с глубоким смыслом. Таким образом, я считаю, что сделан шаг к светлому будущему детей. От всей души поздравляю призеров", - сказал директор театра "Жастар" Гани Каримов.

Также в финале вручили награды в номинациях "Лучший актер/актриса", "Лучшая роль второго плана", "Приз зрительских симпатий", "Лучший костюм", "За актерское мастерство", "Лучший сценарий", "Ясный взгляд на тему законности", Лучшая второстепенная роль", "Лучший комедийный спектакль на юридическую тематику", "За глубокое раскрытие проблемы подростковой преступности".

Отметим, что конкурс организован при поддержке прокуратуры города, акимата района, а также управлений образования и культуры Астаны. Отбор участников проходил с 6 по 25 ноября. В состав жюри вошли представители культуры, полиции, прокуратуры и акимата района.