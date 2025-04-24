Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнул важность соблюдения порядка и дисциплины, передает BaigeNews.kz.

"Залог нашего успеха – ответственность каждого и всеобщая солидарность. Во всем следует соблюдать порядок и дисциплину. Как вы знаете, именно Закон и Порядок составляют сердцевину моего стратегического курса. Эти принципы красной нитью проходят через многие мои выступления. Именно они лежат в основе таких идей, как Таза Қазақстан, Закон и Порядок, Адал азамат", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что текущие фундаментальные вызовы можно преодолеть только благодаря широкому международному взаимодействию. Это единственный способ решения глобальных проблем в современном тесно взаимосвязанном мире, считает Президент.

"Поэтому оздоровить международную ситуацию, снизить градус напряженности могут только конструктивные переговоры и постоянные контакты на основе прагматизма и взаимного уважения, без старших и младших, без двойных стандартов и навязывания какого-то единого мнения.

Мы видим, что мир вступил в период глубокой неопределенности. В условиях глобальной нестабильности нам крайне важно неуклонно следовать своим стратегическим курсом. Мы продолжим реализацию намеченных масштабных проектов. Мы будем привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал страны. Нам нужно действовать прагматично и рационально, исходя из складывающейся обстановки и наших долгосрочных целей развития", - заключил Президент.