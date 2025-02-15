Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что работа ведомства строится на строгом соблюдении законности, без перегибов и гонки за показателями. По его словам, за каждой цифрой стоит человеческая судьба, и ключевым направлением остаётся защита интересов граждан и бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства неоднократно подчёркивал: обеспечение порядка невозможно без мер принуждения, но самое главное — это соблюдение законности. Именно такой принцип заложен в реализации Концепции "Закон и порядок".

"Мы давно отказались от погони за цифрами. Работа ведётся с учётом карт коррупционных рисков в регионах, мы уделяем внимание наиболее проблемным участкам, которые волнуют население", — отметил Жумагали.

В качестве примера он привёл ситуацию в Жезказгане и Восточно-Казахстанской области, где вопросы экологии стоят особенно остро и зачастую связаны с коррупционными рисками при выдаче разрешений.

В своей деятельности Антикор ориентируется не только на оперативные материалы, но и на сигналы граждан.

"Мы учитываем обращения, поступающие в соцсетях, в колл-центр и в письменном виде. Всё это помогает выявить и устранить проблемы, мешающие нормальной жизни людей", — добавил глава ведомства.

В результате такой работы в ряде регионов были выявлены высокопоставленные должностные лица, чья деятельность способствовала коррупционным проявлениям.