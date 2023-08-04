Заключённый сумел обмануть жительницу Уральска почти на 500 тысяч тенге

26-летний заключённый, находясь в колонии, сумел снять со счёта жительницы Уральска без малого 500 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Неизвестный написал в WhatsApp 54-летней гражданке А., сообщил, что якобы её дочь пишет с другого номера и имеет просрочку лимитных карт. Так ему удалось завладеть данными банковской карты потерпевшей, откуда он похитил 477 тысяч тенге", - сообщили стражи порядка.

Киберполицейскими совместно с сотрудниками ДУИС в совершении мошеннических действий изобличен 26-летний гражданин М., отбывающий наказание в местах лишения свободы за мошенничество.

У него обнаружен телефон и две sim-карты. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.