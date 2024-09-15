Заключённый сорвал погоны с сотрудника колонии в Актобе

В Актобе Осужденный за побег мужчина сорвал погоны с сотрудника исправительного учреждения и заработал новый срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Заключённому, по его словам, не понравилось поведение опера режимного отдела, поэтому он стал его материть, ударил в плечо, сорвал погоны и растоптал их вместе с видеорегистратором.

20-летнего актюбинца Илью К. в апреле прошлого года приговорили к трём годам и трём месяцам за хулиганство и побег из изолятора временного содержания. После того, как приговор вступил в законную силу, беглеца доставили отбывать срок в учреждение №8 ДУИС. В карантинном помещении парень заработал себе новый срок из-за конфликта с опером режимного отдела.

Ему не понравились действия сотрудника при процедуре личного досмотра, он его ударил локтем в плечо, потом стал материть, а в конце сорвал с него погоны, видеорегистратор и стал топтать их ногами.

На осужденного возбудили уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения". На днях дело рассмотрели в уголовном суде в Актобе. Обвиняемый уверял, что сотрудник сам его провоцировал, несколько раз переспрашивал его фамилию, грубо с ним разговаривал. Когда осужденный сорвал с него погоны, себя уже не контролировал.

Потерпевший объяснял, что делал все в рамках закона при оформлении приехавшего этапом осужденного, переспрашивал, как пишется его фамилия, чтобы правильно указать в карточке. Из-за агрессивного поведения заключённого ему пришлось вызвать наряд.

Суд признал молодого осужденного виновным в тяжком преступлении и с учетом неотбытого наказания за побег из ИВС окончательно приговорил его к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.