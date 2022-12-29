Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ

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В одной из казахстанских колоний осужденный, придерживающийся радикальной идеологии, занимался вербовкой сторонников, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в КНБ РК.

"Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина "Е" по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы МВД. 28 декабря 2022 года судом № 2 города Актобе он признан виновным по статье 174 и части 2 статьи 256 УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление. До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.