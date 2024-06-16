Заключённые захватили заложников в российском СИЗО: нападавшие убиты
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Утром в воскресенье в СИЗО №1 Ростова-на-Дону заключённые взяли в заложники двоих сотрудников учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Очевидцы сообщали, что из здания СИЗО были слышны звуки интенсивной стрельбы, позже к нему подъехали несколько машин скорой помощи.
По информации Федеральной службы исполнения наказаний, преступники были ликвидированы. Заложники освобождены, они не пострадали.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.
В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что захват в ростовском СИЗО тщательно готовился – возможно, не один месяц.
"Заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия", — заявил агентству анонимный представитель органов внутренних дел.
Кроме того, по его словам, заключенным помогали. Проверяется версия о том, что действия захватчиков "координировались извне".
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