Заключённые захватили заложников в российском СИЗО: нападавшие убиты

Утром в воскресенье в СИЗО №1 Ростова-на-Дону заключённые взяли в заложники двоих сотрудников учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Очевидцы сообщали, что из здания СИЗО были слышны звуки интенсивной стрельбы, позже к нему подъехали несколько машин скорой помощи.

По информации Федеральной службы исполнения наказаний, преступники были ликвидированы. Заложники освобождены, они не пострадали.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.

В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что захват в ростовском СИЗО тщательно готовился – возможно, не один месяц.

"Заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия", — заявил агентству анонимный представитель органов внутренних дел.

Кроме того, по его словам, заключенным помогали. Проверяется версия о том, что действия захватчиков "координировались извне".