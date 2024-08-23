Заключённые захватили колонию в России, один человек убит - СМИ
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
128Фото: baigenews.kz
Российские СМИ сообщают о бунте в колонии №19 в Волгоградской области. Несколько заключённых захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.
Источник Telegram-канала сообщил, что один сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены.
К ИК-19 приехал спецназ, всего в колонии находятся 1 230 заключённых. Напавшие якобы называют себя членами террористического и запрещённого "ИГ".
"Нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо. Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов", - сообщает Telegram-канал.
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