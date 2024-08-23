Заключённые захватили колонию в России, один человек убит - СМИ

Российские СМИ сообщают о бунте в колонии №19 в Волгоградской области. Несколько заключённых захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

Источник Telegram-канала сообщил, что один сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены.

К ИК-19 приехал спецназ, всего в колонии находятся 1 230 заключённых. Напавшие якобы называют себя членами террористического и запрещённого "ИГ".