Заключённые устроили бунт в колонии в Туркестанской области

Три человека пострадали в результате бунта в колонии в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, некоторые осужденные выразили неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания:

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК. В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы", — говорится в сообщении.

В результате медицинская помощь потребовалась Двум военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС. Они получили лёгкие ранения. В ведомстве отмечают, что в данный момент ситуация стабилизирована.