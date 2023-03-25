Заключённые устроили бой подушками в Петропавловске

Фото: pkzsk.info

В мужской колонии Петропавловска осужденные устроили бой подушками. Таким образом они отмечали Наурыз, в трёхдневную праздничную программу вошли и спортивные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ежедневно сотрудники воспитательного аппарата учреждения №48 проводили спортивные мероприятия среди осужденных. Заключённые соревновались в таких видах спорта, как поднятие гири на 24-32 кг, армрестлинг, перетягивание каната, тоғыз кұмалак, бой подушками, настольный теннис.

Сотрудники колонии работают над повышением культурного уровня за счёт правового воспитания, занимаются формированием личностей и положительных качеств осужденных. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Previous Next В этом помогает конкретная система психолого–педагогического воздействия.

В учреждении создают отношения, основанные на стремлении сторон к обоюдному контакту, что позволяет снимать психологическую нагрузку среди осужденных. А, значит, более продуктивно решать задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой.

"В преддверии праздника осужденным читали лекции об истории Наурыза. Беседовали на тему "Наурыз — праздник рождения и весны", "Воспитание казахстанского патриотизма". Организовывали просмотр художественных фильмов, посвящённых празднованию Наурыз–мейрамы", — говорит начальник учреждения №48 М. Мурсалимов.

Череда праздничных событий завершилась в колонии смотром конкурса стенгазет, нарисованных осужденными. Участников, занявших призовые места, наградили.