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  • Заключённого в Карагандинской области наказали за чрезмерную любовь к дневному сну
pixabay.com Вчера, 02:15
2748
Фото: pixabay.com

Заключённого в Карагандинской области наказали за чрезмерную любовь к дневному сну

В Карагандинской области осужденного в колонии наказали за то, что он любил поспать в неположенное время, передаёт BaigeNews.kz. Правда, помимо тяги поспать, заключенный отличился и другими нарушениями. За это его перевели в колонию более строгого режима. 

"40-летний осужденный, отбывающий наказание за похищение человека и самоуправство, систематически нарушал условия отбывания наказания в учреждении средней безопасности ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. Среди нарушений — сон в неположенное время суток, отказ без уважительной причины от работ по благоустройству учреждения и улучшений условий проживания", — сообщили в ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау

Осужденный допустил 12 нарушений установленного порядка отбывания наказания и правил внутреннего распорядка колонии, за что получил 12 дисциплинарных взысканий. Также в наказание за злостное нарушение его перевели в одиночную камеру на один месяц. Постановлением суда этот мужчина проведет четыре года оставшегося срока в учреждении полной безопасности. 

 

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#тюрьма #сон #преступность
Вчера, 02:15
2748
Журналист

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