С 27 по 29 декабря в Алматы и Караганде пройдут матчи заключительного тура Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису в Супер, во 2-й и в 5-й лигах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

На сегодняшний день лидерами являются:

Суперлига (Караганда, 12 клубов).

1 место УГМК (Свердловская область России).

2 место КНТ "Караганда-1".

3 место "Altay Pro" (Усть-Каменогорск).

2-я лига (Караганда, 12 клубов):

1 место "Иртыш" (Павлодар).

2 место "Almaty-2" (Алматы).

3 место КНТ "Караганда-2".

5-я лига (Алматы, 29 клубов):

1 место "Turkestan" (Туркестан).

2 место "Nomad" (Алматы).

3 место "Stiga" (Алматы).

Напомним, отборочный этап Кубка Казахстана по биатлону начался в Щучинске.