Заключительный тур Открытого чемпионата Казахстана стартует по настольному теннису
Объявлен состав суперлиги.
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
60Фото: НОК РК
С 27 по 29 декабря в Алматы и Караганде пройдут матчи заключительного тура Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису в Супер, во 2-й и в 5-й лигах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
На сегодняшний день лидерами являются:
Суперлига (Караганда, 12 клубов).
- 1 место УГМК (Свердловская область России).
- 2 место КНТ "Караганда-1".
- 3 место "Altay Pro" (Усть-Каменогорск).
2-я лига (Караганда, 12 клубов):
- 1 место "Иртыш" (Павлодар).
- 2 место "Almaty-2" (Алматы).
- 3 место КНТ "Караганда-2".
5-я лига (Алматы, 29 клубов):
- 1 место "Turkestan" (Туркестан).
- 2 место "Nomad" (Алматы).
- 3 место "Stiga" (Алматы).
Напомним, отборочный этап Кубка Казахстана по биатлону начался в Щучинске.
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