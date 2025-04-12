Заключённый под стражу мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстал перед судом по обвинению в угрозах прокурору. Это одно из нескольких дел, возбужденных против популярного оппозиционного политика, чьё задержание уже вызвало массовые протесты по всей Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Имамоглу находится в следственном изоляторе Силиври с 23 марта. Ему предъявлены обвинения в коррупции и связях с терроризмом. Однако нынешнее разбирательство касается другого эпизода — критики в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека. По версии обвинения, высказывания мэра могли быть восприняты как угрозы.

"Я здесь потому, что трижды побеждал на выборах в Стамбуле. Потому, что опроверг лозунг "кто выигрывает в Стамбуле — выигрывает в Турции"", — заявил Имамоглу в зале суда, прозрачно намекая на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, начавшего свою политическую карьеру именно в кресле мэра Стамбула.

На слушания прибыли его супруга, сын, депутаты от Республиканской народной партии (CHP), представители СМИ. У здания суда собрались сотни сторонников политика.

Слушания по существу отложены до 16 июня. Между тем, параллельно в других судах Стамбула проходят заседания по делам о якобы имевших место махинациях на тендерах в 2014 году, а также по фактам незаконного сбора пожертвований в преддверии прошлогодних выборов.

Арест Имамоглу вызвал волну протестов, в которых участвовали десятки тысяч человек. По данным турецких СМИ, за участие в несанкционированных акциях задержаны около 2 000 человек. Несмотря на заключение, CHP уже официально выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты. Очередные выборы запланированы на 2028 год, однако, по мнению наблюдателей, могут быть перенесены.

Некоторые политологи и правозащитники называют происходящее "внесудебной расправой" и указывают на откат демократических институтов в Турции. Власти, в свою очередь, продолжают настаивать на независимости судебной системы.