Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ, передает BaigeNews.kz. В рамках него вносятся изменения и дополнения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Также вводится новое понятие "сильнодействующего вещества" (природного, синтетического и биосинтетического происхождения).

Помимо этого, ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и изготовителей наркотиков – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Также смягчается наказания для "закладчиков". В ходе обсуждения поправок было отмечено, что чаще всего онии вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к "наркобаронам".

К слову, более строгие меры уголовной ответственности вводятся и для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения.