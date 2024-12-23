С начала года в Астане возбуждено 414 уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 289 — по фактам сбыта запрещённых веществ. Правоохранительные органы изъяли более 339 килограммов наркотиков, включая 20 килограммов синтетических веществ, сообщает BaigeNews.kz.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Алия Кибаткызы подчеркнула, что оперативные сотрудники не только задерживают закладчиков, но и проводят различные оперативно-розыскные действия, направленные на задержание более крупных участников преступных групп, находящихся выше в иерархии.

"В деле с наркотиками у каждого есть своя роль — закладчик, кладмен, минер и так далее. У них тоже есть своя иерархия, по которой они "карьеру" делают. Мы, в свою очередь, тоже не стоим на месте: повышаем свою квалификацию, анализируем ситуацию и на основе этого проводим дальнейшие операции", - поделилась подполковник полиции.

По словам Кибаткызы, наркоторговцы продают наркотики через мессенджеры. Для этого они нанимают маркетологов, рекламщиков и закладчиков. В такую деятельность часто вовлекают молодежь, при этом основной возраст закладчиков — 16–25 лет.

"Ложные обещания легких денег через работу курьером или закладчиком заманивают молодых людей в криминальный бизнес. В основном, это юноши и девушки, приехавшие в Астану из периферии на учебу. Им обещают перевести оплату на QIWI кошелек. Как правило, никаких денег они не получают, либо это разовая выплата. Дальше следуют аресты и уголовная ответственность", – пояснила спикер.

С 2016 года наказание за наркопреступления было ужесточено. За распространение и сбыт наркотиков предусмотрена статья 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Преступления в сфере наркотиков приравнены к убийству и грабежу.

"Закладчикам грозит до 10 лет лишения свободы, а организаторам – пожизненное заключение", – рассказала Кибаткызы.

С начала года в Астане было проведено множество операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Одним из значимых событий стало раскрытие наркосетей, которые действовали в столице и за ее пределами.

"Наше оперативное подразделение занимается разработкой наркопреступных групп и отдельных преступников. Для этого были вложены большие силы и ресурсы. Конечно, мы не можем раскрывать все подробности, но работаем день и ночь, чтобы собрать нужные доказательства", — пояснила спикер.

Алия Кибаткызы сообщила, что недавно была ликвидирована нарколаборатория в Карагандинской области, где гражданин Украины производил синтетические наркотики. Также была раскрыта и уничтожена преступная группа, занимающаяся крупным сбытом наркотиков.

"Мы стали первыми в республике, кто возбудил уголовное дело по организации преступной группы, занимающейся распространением наркотиков в особо крупном размере. Мы начали с задержания закладчиков, но в конечном итоге вышли на самих руководителей наркосетей. Это требует больших усилий и ресурсов, но наша работа продолжается", — отметила она.

Как отметила подполковник полиции, преступные группировки становятся всё более изобретательными. Они не только используют привычные "закладки" для сбыта наркотиков, но и создают онлайн-магазины для их распространения. В этом году было заблокировано более 230 наркосайтов.

"Преступники, к сожалению, все чаще прибегают к хитрым методам. Недавний случай с женщиной и ее маленьким ребенком, расклеивающей стикеры с QR-кодами наркосайтов, ярко иллюстрирует, как обманывают даже взрослых людей. Она прогуливалась по парку с сыном и выполняла поручения. Взрослым тоже предлагают большие суммы, но в итоге жертвы остаются ни с чем", — добавила подполковник.

Кроме того, сотрудники полиции активно развивают сотрудничество с гражданами, которые помогают раскрывать преступления. Все анонимные обращения рассматриваются круглосуточно через телефоны доверия и мобильные приложения, что позволяет быстро реагировать на новые угрозы.

"Работа с населением также имеет огромное значение. Граждане не должны стоять и снимать видео на телефон, в то время как преступник продолжает свою деятельность. Лучше сразу сообщить нам через анонимные каналы. Это поможет предотвратить дальнейшие правонарушения", — подчеркнула Алия Кибаткызы.

В Астане круглосуточно работают телефоны доверия или можно сообщить по 102. Анонимность и конфиденциальность гарантированы.

Также через приложение Smart Astana можно анонимно сообщить о наркограффити или закладках.

Профилактика и межведомственное сотрудничество

Полиция также работает над профилактикой наркомании среди молодежи. Однако, как подчеркивает Кибаткызы, для успешной борьбы с наркопреступностью необходима консолидация усилий всех государственных органов и общественных организаций.

"Мы проводим профилактические мероприятия среди студентов и школьников, чтобы предотвратить наркопреступность. Например, организуем лекции и тренинги, на которых рассказываем о вреде наркотиков и рисках, связанных с наркоторговлей. Также мы проводим акции, чтобы повысить осведомленность молодежи о безопасности в интернете и опасностях онлайн-наркоторговли", — резюмировала подполковник полиции.

Отметим, в ноябре текущего года в Мажилисе был одобрен законопроект, который предусматривает смягчение сроков наказания для "закладчиков" — от пяти до восьми лет (ранее было от пяти до десяти лет). Также законопроект предлагает ужесточить наказание для организаторов наркобизнеса, увеличив сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате РК.