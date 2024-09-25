Заказное убийство готовили в Алматинской области

Заказное убийство пожилой женщины из-за квартиры собирались совершить в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.

В УБОП департамента полиции региона поступила оперативная информация в отношении 51-летнего подозреваемого, который предложил жительнице Алматы 10 миллионов тенге за физическое устранение пожилой женщины.

Мотив преступления связан со сделкой по купле-продажи квартиры, заключённой в 2011 году.

Заказчик задержан, взят под стражу.

По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело.