Заказное убийство готовили в Алматинской области
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
77Фото: polisia.kz
Заказное убийство пожилой женщины из-за квартиры собирались совершить в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.
В УБОП департамента полиции региона поступила оперативная информация в отношении 51-летнего подозреваемого, который предложил жительнице Алматы 10 миллионов тенге за физическое устранение пожилой женщины.
Мотив преступления связан со сделкой по купле-продажи квартиры, заключённой в 2011 году.
Заказчик задержан, взят под стражу.
По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело.
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