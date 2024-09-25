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Заказное убийство готовили в Алматинской области

Сегодня, 20:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: polisia.kz

Заказное убийство пожилой женщины из-за квартиры собирались совершить в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.

В УБОП департамента полиции региона поступила оперативная информация в отношении 51-летнего подозреваемого, который предложил жительнице Алматы 10 миллионов тенге за физическое устранение пожилой женщины.

Мотив преступления связан со сделкой по купле-продажи квартиры, заключённой в 2011 году.

Заказчик задержан, взят под стражу.

По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело. 

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