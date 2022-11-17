Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге

Лента новостей
- 99 млн тенге и более ста пострадавших - история акмолинского интернет-мошенника 00:17 122
- Несчастный случай произошел на карьере в Костанайской области 16.11.2022 143
- Дорогу "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыли для грузового транспорта 16.11.2022 213
- Пять человек отравились угарным газом в Павлодарской области 16.11.2022 258
- В пункте пропуска "Достык" на границе с Китаем запустят электронную очередь 16.11.2022 313
- Сборная Казахстана проиграла важный матч команде Узбекистана 16.11.2022 361
- Семь детсадов строят в Акмолинской области 16.11.2022 292
- Как в Акмолинской области создают условия для особенных детей 16.11.2022 280
- Бабушка сдала в дом малютки трёхмесячную внучку в Петропавловске 16.11.2022 1081
- Сколько казахстанцев имеют более 20 квартир - данные "Отбасы банка" 16.11.2022 633
- Каким будет Казахстан через семь лет, обсудили эксперты на форуме в Астане 16.11.2022 375
- Сотрудники "Казахтелекома" вышли на протест в Шымкенте 16.11.2022 510
- Почему сложно наказать "кухонных боксёров" в Казахстане, рассказала правозащитница 16.11.2022 443
- Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт 16.11.2022 373
- Токаев: Поддержка креативного сектора - одна из важнейших задач государства 16.11.2022 352
- Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников 16.11.2022 474
- Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии 16.11.2022 400
- Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей 16.11.2022 473
- Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году 16.11.2022 475
- Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области 16.11.2022 433
- Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог 16.11.2022 352
- Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК 16.11.2022 507
- "Музыку кочевников" исполнили в Алматы 16.11.2022 419
- Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление 16.11.2022 469
- Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана 16.11.2022 591
- Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" — Брекешев 16.11.2022 349
- Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok 16.11.2022 655
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 1681
- Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису 16.11.2022 432
- Токаев встретился со студентами и молодыми учёными в Алматы 16.11.2022 569
- Электоральное поведение молодёжи, участие женщин в выборах и настроение электората обсудили учёные 16.11.2022 549
- Автобус опрокинулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие 16.11.2022 371
- Военные каски на свалке: скандальное видео прокомментировали в Минобороны 16.11.2022 853
- Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Жамбыла Жабаева 16.11.2022 348
- За спасение семи человек Кайрату Нуржаубаеву вручили медаль "Ерлігі үшін" 16.11.2022 729
- На заправки ЗКО начали доставлять дополнительный газ 16.11.2022 634
- Течь кровли в аэропорту Астаны: на подрядчика подали в суд 16.11.2022 560
- "Нельзя добиться успеха, лёжа на диване" — Токаев 16.11.2022 467
- Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы 16.11.2022 569
- Появились новые подробности о состоянии Айдоса Ербосынулы, попавшего в реанимацию после нокаута 16.11.2022 1356
- Более 500 предприятий приняли участие в Дне работодателя в Акмолинской области 16.11.2022 585
- "Видимо, их не беспокоит судьба страны" — Токаев о богатых казахстанцах 16.11.2022 1517
- "Были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране" — Токаев о январских событиях 16.11.2022 449
- Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана 16.11.2022 418
- Гендерные квоты позволили вовлечь больше женщин в органы власти 16.11.2022 827
- "Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане 16.11.2022 738
- Пятерых, в том числе ребёнка, спасли пожарные Астаны 16.11.2022 519
- В Алматы установят 28 сейсмостанций к 2025 году 16.11.2022 448
- Токаев наградил жителей Алматы 16.11.2022 747
- Токаев ответил тем, кто "представляет усилия по модернизации Казахстана как ограничение реформы" 16.11.2022 435
- В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев 16.11.2022 402
- Спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, увязшей в размытом грунте 16.11.2022 491
- Освещение проведут на всех улицах и общественных пространствах Алматы 16.11.2022 608
- Токаев высказался о концерте Димаша Кудайбергена 16.11.2022 5185
- Токаев анонсировал создание Национального совета по науке и технологиям при Президенте 16.11.2022 629
- Глава государства предложить запретить вырубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений 16.11.2022 408
- На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - Токаев 16.11.2022 512
- Строить не менее трёх оздоровительных комплексов в год поручил Токаев акимату Алматы 16.11.2022 632
- Высокие цены на жильё в Алматы. Токаев поручил акимату решить проблему 16.11.2022 537
- Свыше 40% IT-компаний страны базируются в Алматы - президент РК 16.11.2022 385
- "Город попал в так называемую "ловушку средних доходов": Токаев высказался об экономике Алматы 16.11.2022 848
- Началась встреча Токаева с общественностью города Алматы 16.11.2022 725
- Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года 16.11.2022 406
- Выросло число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 16.11.2022 746
- Что ещё предлагает партия "Ауыл", кроме развития АПК 16.11.2022 454
- В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта 16.11.2022 863
- Skoda Transportation рассматривает Казахстан для развития своих производств 16.11.2022 478
- Старые шлёпанцы Стива Джобса проданы на аукционе за рекордную сумму 16.11.2022 441
- Сотрудников детсада Аксу наказали за молчание 16.11.2022 706
- Строительство домов на склонах предгорий Алматы приведёт к оползням - сейсмологи 16.11.2022 908
- Казахстанский фильм удостоен приза за лучшую музыку на кинофестивале в Минске 16.11.2022 470
- Новую улицу открыли в Астане 16.11.2022 954
- Ракеты упали в Польше близ границы с Украиной - СМИ 16.11.2022 2548
- Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске 16.11.2022 457
- Когда в Казахстане запустят ипотеку для среднего класса 16.11.2022 935
- Ураган оставил без электричества часть Тараза 16.11.2022 468
- В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны 15.11.2022 2164
- Мальчик-батыр родился в Астане 15.11.2022 1120
- Казахстанец заставлял детей отправлять ему откровенные фото в соцсетях 15.11.2022 964
- Снести нельзя оставить: за что судится консервный завод с акиматом Уральска? 15.11.2022 552
Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге
Парень из Шымкента пытался заказать еду с доставкой на дом и обнаружил у себя на счете минус 500 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель с сообщением о мошенничестве. Со слов потерпевшего, друг взял у него телефон, чтобы через специальное приложение для доставки еды заказать обед на дом.
После оформления заказа с банковского счета мужчины списалось 500 690 тенге.
Как выяснилось позже, эти деньги ушли не на еду, а в карман друга, который под предлогом заказа еды, взял телефон и перечислил себе средства через онлайн-банкинг.
Подозреваемым оказался 23-летний житель Ленгера. Его задержали в течение суток и возбудили уголовное дело 190 УК РК "мошенничество".
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
-
Trend news
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 1681
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3463
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 7902
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2700
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1854
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1941
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8792
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40547
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1671
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1353
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11026
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2221
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18355
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3678
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2566
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3971
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8061
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6240
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2212
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9917
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1847
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1920
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2690
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34491
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2685
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3901
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2498
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3550
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3797
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43778
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2242
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58485
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14528
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17754
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3333
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3206
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4236
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4391
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5698
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13577
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6845
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89729
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5766
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5283
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14174
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7489
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4185
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4523
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34313
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5303
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6428
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13376
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12549
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9279
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301927
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9784
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9100
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26328
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9608
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9345
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16420
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11989
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11746
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13450
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29889
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11478
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15199
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22728
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13214
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13718
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10572
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30664
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10658
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349960
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39175
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11568
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12079
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17977
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11290
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51236
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 638
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 819
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 897
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1113
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 783
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1178
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 932
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1122
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1066
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1214
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1387
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1230
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1394
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1610
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1622
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1818
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2298
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2621
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2278
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2547
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2433
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2528
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2548
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2317
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2785
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3031
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2742
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20981
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3062
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2906
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2918
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8007
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3643
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14110
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12278
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12288
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12885
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11869
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16197
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12958
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14390
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15381
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15064
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12609
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13048
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30428
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14035
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16640
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13114
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14322
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14996
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16258
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14415
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16384
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15918
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17080
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16998
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33634
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17467
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18459
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18079
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18997
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18916
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28172
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18403
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25700
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36444
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20180
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26849
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24925
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26689
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22765
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24326
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22639
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22225
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22189
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37887
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24262
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22335
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27544