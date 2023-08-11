Закатали в асфальт: масштабный ремонт дорог в Алматы вызвал недовольство горожан

Масштабный ремонт улиц в Алматы стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Горожане высказывают различные мнения об этом, акимат, в свою очередь, пытается объяснить свои действия. Корреспондент BaigeNews.kz узнал почему в городе ради дорог срубают деревья и разрывают газон.

Наибольший дискомфорт у алматинцев вызвали работы на центральных улицах мегаполиса - проспекте Аль-Фараби, улицах Абая и Сейфулина. Из-за новой технологии укладки асфальта магистрали перекрывают на несколько дней для всех видов транспорта, в том числе для общественного. Если объехать перекрытые участки улицы Абая не такая проблема, то с Аль-Фараби оказалось все сложнее - дублирующих улиц рядом нет, да и сам график перекрытия на первых порах вызвал резкий шквал критики со стороны горожан.

К середине августа большая часть работ уже сделана и горожане успели неоднократно прокатиться по новенькому асфальту, который, кстати, сделан по новой технологии, с применением полимеров.

Водитель со стажем, автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" в Казахстане Алексей Алексеев считает, сдаст экзамен новое дорожное покрытие на улицах Абая, Аль-Фараби и Сейфулина, или нет, можно будет узнать лишь через год.

"Новый асфальт пока трудно оценить. На первый взгляд он хороший, ровный. Кое-где есть замечания, например, неровные стыки между основными полосами и прилегающими. В целом нет претензий. Но всё покажет время, а первым экзаменом станет зима. Весной мы увидим, насколько эта новая технология революционна", - считает автоэксперт.

Другая часть претензий горожан связана с тем, что акимат меняет асфальт только на центральных улицах, забывая о не так давно присоединенных районах, где либо вообще нет дорог, либо они в ужасном состоянии.

Руководитель Управления городской мобильности г. Алматы Сагындык Телибаев категорически не согласен с такой критикой. По его словам, из 200 километров дорог Алматы, на которых проводят средний ремонт в этом году, 73 километра приходится на дороги окарин города (Наурызбайский и Алатауский районы).

"На улицах, где нет такой большой интенсивности движения, укладывается обычное мелкозернистое асфальтобетонное покрытие. Здесь автобусы не ездят, большой нагрузки на покрытие нет. После завершения строительных работ здесь и грузовые машины не будут ездить, в основном только легковые авто людей, которые здесь живут. Но это не значит, что здесь мы делаем хуже, чем в центре. Любую проектно-сметную документацию мы обязаны разрабатывать на основании утверждённых нормативных актов, снипов. После этого мы должны ещё получить заключение госэкспертизы. То есть всё согласно нормативам", - сказал Телибаев.

В управлении рассказали, по какой именно технологии кладут асфальт в Алатауском и Наурызбайском районах. Сначала укладывается 20-сантиметровый балласт из природного ПГС (песчано-гравийная смесь), после него 18-сантиметровый слой ГЩС (гравийно-щебеночная смесь), а сверху крупнозернистое асфальтобетонное покрытие, и завершающий штрих - мелкозернистое, асфальтобетонное покрытие, толщина которого будет составлять 5 сантиметров. Все заезды к частным домам тоже асфальтируют.

Остается вопрос, будут ли образовываться лужи на новых дорогах. Ведь раньше в этом районе после дождей появлялись целые пруды.

"Для отвода воды во время дождей с одной стороны оставляем откосы, чтобы вода уходила. Если даже мы установим арыки, выводить воду будет некуда, сам арык будет тупиковый. Поэтому на таких участках дорог предусматривается обочина для отвода ливневого хода. После укладки вода не будет уходить во дворы частных домов, а пойдет по уклону", - пояснил Телибаев.

Медленный темп строительства и ремонта неглавных дорог в Наурызбайском и Алатауском районах, чиновники объясняют отсутствием здесь инженерных сетей. Пока не проложат теплотрассы и водопроводы с канализацией под улицам, полноценный асфальт укладывать нельзя, - говорят в управлении. Однако планируют сделать временную дорогу из асфальтно-бетонной крошки.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что покрытие дорог на мелких улицах тоже можно делать инновационным.

"Нам давно пора перенять передовой опыт развитых стран - Германии или Японии. У нас под боком Китай с идеальными дорогами. Почему бы не пригласить китайских специалистов и сделать идеальные, надежные, долговечные дороги в Алматы? Ответ прост. Наши чиновники и строители хотят зарабатывать на дальнейшем ремонте", - говорит Алексеев.

Деревья или дороги?

Ремонт дороги на Аль-фараби и расширение моста через реку Есентай также вызвало бурное обсуждение общественности. В дискуссию вступили серьезные эксперты. Урбанист, член команды всемирно известного архитектора Яна Гейла Рикардо Марини заявил, что власти города во имя расширения пространства для автомобилей пожертвовал целым парком.

Вопросы появились и у члена Градостроительного совета Марата Шибутова. Он заявил, что акимат выбрал проект со сносом парка, отклонив другие предложения, реализация которых могла бы спасти деревья.

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев пояснил, что на участке парка 24 дерева все равно пришлось бы срубить, так как под ними проходят трубы коммунальных сетей.

"Согласно проекту, с северной стороны предусмотрен вынос инженерных сетей - трубы водовода диаметром 800. В проекте предусмотрено устройство дополнительной резервной трубы. Сам водовод находится на глубине 7 метров, чтобы установить этот водовод нам необходимо прокопать траншею, для этого мы должны снести зелёные насаждения. Это не расширение дорожного полотна, а снос под инженерные сети. Водовод построен в 60-х годах и если на нем будет авария, то все здесь снесет. К тому же согласно нормативным требованиям запрещается посадка зелёных насаждений над инженерными сетями", - пояснил Телибаев.

Отвечая на вопрос экспертов, почему не рассматриваются альтернативные варианты без сноса деревьев, глава Управления подметил, что готов рассмотреть предложения.

При ремонте дорог в Алматы страдают не только деревья, но и газон. Так произошло на улице Сейфулина. В Сети появились фото, на котором рабочие закатали траву бетоном. Сагындык Телибаев отметил, что выяснит детали у подрядчика, но предварительно сообщил, что на некоторых участках газон не предусмотрен.

"На определенных участках, где ширина не позволяет сделать так, чтобы рос газон, либо есть откос, который не позволяет ему расти, мы делаем откос из бетона для отвода ливневых вод", - объяснил Телибаев.

Авто или автобус

Тема ремонта дорог в Алматы переросла в спор между автолюбителями и теми, кто пользуется общественным транспортом. Одни требуют убрать автобусные полосы и расширить дороги, другие жалуются на постоянные пробки. На городские автобусы по-прежнему много жалоб, это касается и долгого ожидания, отсутствия условий в салоне. К тому же, в мегаполисе не все остановки соответствуют стандартам. Все дело в размере специальных рукавов для заезда автобусов.

"По обособленным полосам, на улице Абая, мы "карманы" закрыли. По Сейфулина есть определенные участки, где карман не соответствовал требованиям, автобус не мог заехать, не говоря уже о троллейбусе. Из-за этой проблемы транспорт не может прижаться к бордюру и спустить пандус для маломобильных пассажиров. По улице Онгарсынова в Алатауском районе, мы делаем новые остановки с карманами", - сообщил руководитель управления городской мобильности.

Говоря про возможность расширения дорог в Алматы Телибаев объясняет, что если это сделать, то пострадают зеленые насаждения и арыки, но пробок от этого меньше не станет.

"В город заезжает 600 тысяч машин, и это число будет только расти. Мы в этом году покупаем 600 автобусов, ежедневно на линию выходят 2 100 автобусов. Чтобы не было пробок, мы должны усиливать общественный транспорт и давать ему приоритет на дорогах, делаем это за счет выделенных полос и полос БРТ. Пример улица Тимирязева - люди видят, что если поедут по ней на машине, то будут долго стоять в пробках, поэтому там удобнее пользоваться автобусом или троллейбусом. Мы делаем проект БРТ по проспекту Райымбека, по готовности представим на общественное обсуждение", - сказал Телибаев.

А вот на проспекте Аль-фараби ни БРТ, ни выделенных полос для общественного транспорта обустраивать не планируют. Пробки рассчитывают уменьшить за счет обновления моста.

"Сейчас мы делаем три полосы, плюс одна полоса полноценно отходит на разворотный туннель. Таким образом будет обеспечен сквозной проезд для транспорта. Если мы сделаем четыре полосы, это улучшит организацию дорожного движения на данном участке для всех видов транспорта", - заключил Телибаев.

В новом Генплане Алматы до 2040 года закреплены нормы по развитию общественного транспорта и ликвидации пробок. Это и пересадочные транспортные узлы, где приехавшие на личных авто люди из области могут оставить свои машины и пересесть на удобный и быстрый общественный транспорт - ЛРТ, скоростные автобусы и метро, охватывающие весь город, и сокращение интервалов на маршрутах общественного транспорта, и пробивка нескольких магистральных улиц до БАКАД - новой кольцевой автодороги в обход города. Эти меры должны сделать передвижение по Алматы быстрым и приятными. А пока горожанам приходится временами стоять в пробках в ожидании перемен.

Фото: Альберт Ахметов.