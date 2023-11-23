Закалённый в дыму: что ждёт Усть-Каменогорск в ближайшие годы

Областной центр Восточно-Казахстанской области – Усть-Каменогорск по праву можно назвать одним из важнейших городов в истории независимого Казахстана.

Родившийся и закалённый в дыму заводских печей, город смог стать центром общественной жизни, культуры и спорта для всего восточного региона страны.

Немало инициатив, изменивших облик и политику всей страны, пришли отсюда. Яркий пример – идея Домов дружбы, первый из которых появился именно здесь. Развитая Нурсултаном Назарбаевым инициатива превратилась в последствии в Ассамблею народа Казахстана.

Яркое внимание город привлекает к себе и теперь. В последние годы он встал на путь интенсивного роста. Началась активная реализация генерального плана развития. В перспективных районах застройки проложены новые магистрали и подготовлена инфраструктура для жилой застройки. Далеко шагнула спортивная и социальная сфера. Появились городской Арбат, два новых парка, центр настольного тенниса. Новую жизнь обретает и историческая застройка – обновляются фасады и любимые горожанами парки.

Власти уверенно строят планы по росту города не на годы, а как минимум на десятилетия вперёд. Крупные инфраструктурные проекты, запланированные на востоке страны, должны обеспечить колоссальный скачок в развитии. И в центре этого прогрессивного процесса непременно будет областной центр.