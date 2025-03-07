  • 7 Марта, 15:42
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Захват заложницы в аэропорту Алматы: Токаев наградит мужчину, обезвредившего преступника

Сегодня, 13:57
АВТОР
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Захват заложницы в аэропорту Алматы: Токаев наградит мужчину, обезвредившего преступника Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Ранее сообщалось, инцидент произошел в аэропорту Алматы в зоне предполетного досмотра. Мужчина удерживал сотрудницу в заложниках, угрожая ей ножом.

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