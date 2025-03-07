Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.



Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Ранее сообщалось, инцидент произошел в аэропорту Алматы в зоне предполетного досмотра. Мужчина удерживал сотрудницу в заложниках, угрожая ей ножом.