Захват заложницы в аэропорту Алматы: Токаев наградит мужчину, обезвредившего преступника
Сегодня, 13:57
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Сегодня, 13:57Сегодня, 13:57
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
Ранее сообщалось, инцидент произошел в аэропорту Алматы в зоне предполетного досмотра. Мужчина удерживал сотрудницу в заложниках, угрожая ей ножом.