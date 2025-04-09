Судья Турксибского районного суда вынес решение по делу о захвате заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Суд постановил вернуть дело прокурору, так как подсудимый не признал свою вину по одному из обвинений.

"По его словам, конфликт спровоцировала потерпевшая. Свидетелям не был задан вопрос, предъявлял ли Баратов требования. При установлении существенных нарушений, суд возвращает дело прокурору", - сказал судья.

Обвиняемый также останется под стражей. Ему продлили арест еще на месяц.

Ранее сообщалось, что мужчина, спасший сотрудницу аэропорта, отказался быть потерпевшим.

Судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту начался 7 апреля.

Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін". Также выяснилось, что герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца.