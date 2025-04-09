В Турксибском районном суде продолжается судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина, спасший сотрудницу аэропорта, отказался выступать в суде. Соответствующее ходатайство судье направил его адвокат.

"Мне не причинен никакой вред. Отказываюсь проходить по делу и отказываюсь выступать в качестве потерпевшего, так как совершил этот поступок не с целью быть потерпевшим в суде", - зачитал судья слова Мусы Абдраимова.

Позже Абдраим пояснил, что адвокат неправильно его понял. Мужчина хочет выступать в суде, но в качестве свидетеля, а не потерпевшего.

Судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту начался 7 апреля.

Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін". Также выяснилось, что герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца.