Захват заложницы в аэропорту Алматы: Спасший девушку герой отказался быть потерпевшим
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Турксибском районном суде продолжается судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина, спасший сотрудницу аэропорта, отказался выступать в суде. Соответствующее ходатайство судье направил его адвокат.
"Мне не причинен никакой вред. Отказываюсь проходить по делу и отказываюсь выступать в качестве потерпевшего, так как совершил этот поступок не с целью быть потерпевшим в суде", - зачитал судья слова Мусы Абдраимова.
Позже Абдраим пояснил, что адвокат неправильно его понял. Мужчина хочет выступать в суде, но в качестве свидетеля, а не потерпевшего.
Судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту начался 7 апреля.
Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело.
Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін". Также выяснилось, что герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области