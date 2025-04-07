7 апреля в Алматы начинается судебное разбирательство по делу мужчины, который захватил заложницу в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городоского суда, заседание по делу пройдет в Турксибском районном суде.

Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело.

Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін". Также выяснилось, что герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца.