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Захват заложников в Актобе: скончались двое пострадавших

Сегодня, 02:33
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Актобе скончались двое из троих пострадавших, которые были взяты в заложники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал телеканала 24.kz. 

"Один скончался в ходе транспортировки, второй – на операционном столе. Состояние третьего человека остаётся тяжёлым", – отмечается в сообщении.

Сообщалось, что неизвестный удерживал в частном доме заложников. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Выяснилось, что потерпевшими стали девушка и её родители. 

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