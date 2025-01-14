Захват заложников в Актобе: скончались двое пострадавших
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
154Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Актобе скончались двое из троих пострадавших, которые были взяты в заложники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал телеканала 24.kz.
"Один скончался в ходе транспортировки, второй – на операционном столе. Состояние третьего человека остаётся тяжёлым", – отмечается в сообщении.
Сообщалось, что неизвестный удерживал в частном доме заложников. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Выяснилось, что потерпевшими стали девушка и её родители.
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