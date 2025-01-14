В Актобе скончались двое из троих пострадавших, которые были взяты в заложники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал телеканала 24.kz.

"Один скончался в ходе транспортировки, второй – на операционном столе. Состояние третьего человека остаётся тяжёлым", – отмечается в сообщении.

Сообщалось, что неизвестный удерживал в частном доме заложников. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Выяснилось, что потерпевшими стали девушка и её родители.